Об этом сообщается на странице бригады в фейсбуке. Мэр Киева посетил 5 отдельную штурмовую киевскую бригаду и другие воинские подразделения, которые ведут ожесточенные бои на Донбассе.
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Виталий Кличко от имени киевской громады передал защитникам очередную партию FPV-дронов, квадрокоптеров DJI MAVIC 3, систем РЭБ и бронированный автомобиль "Кобра", приобретенный его братом Владимиром Кличко при поддержке международных партнеров.
"Молимся и держим кулаки за жизнь и здоровье каждого бойца", – подчеркнул Киевский городской голова.
Мэр Киева посетил 5-ю ОШБр, которая воюет на Донбассе: смотрите видео
В общей сложности киевляне за прошлый год направили на помощь военным 10% городского бюджета, что составляет 7 миллиардов гривен, говорится в сообщении.
Командование и весь личный состав 5-й ОШБр искренне благодарит Киевский городской совет и мэра столицы за помощь. Чувствуем вашу поддержку, боремся и побеждаем. Слава Украине!
– подчеркнули в 5 штурмовой бригаде.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко отвез на передовую на Донбасс 200 FPV-дронов, квадрокоптеры DJI MAVIC 3, 7 систем РЭБ и бронированный автомобиль "Кобра". Эту помощь получили 4 воинских подразделения:
- 28 отдельная механизированная бригада;
- батальон "Свобода";
- 5 киевская отдельная штурмовая бригада;
- 127 батальон 112 бригады ТрО Киева.