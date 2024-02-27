Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Планируем на следующем заседании Киевсовета увеличить расходы на программу "Защитник Киева" до почти 5 миллиардов гривен. Напомню, предварительно на программу было запланировано 1,5 миллиарда гривен и мы обещали это финансирование увеличивать. Так и делаем", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что в дальнейшем планируется также увеличивать расходы на ВСУ.

"Это будет не последняя корректировка бюджета для помощи нашим защитникам", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев направил на помощь ВСУ 7 миллиардов гривен – почти 10% бюджета города, хотя в начале года на это закладывалось лишь 100 миллионов гривен.

В 2024 году на помощь ВСУ столица предусмотрела 1,5 миллиарда гривен. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что эту сумму предполагается увеличивать в течение года.