Об этом говорится в сообщении на странице 5 отдельной штурмовой бригады в фейсбуке.

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"Командование и личный состав 5 отдельной штурмовой киевской бригады выражает искреннюю благодарность киевлянам, киевской власти и мэру Киева Виталию Кличко за постоянную финансовую и материально-техническую помощь нашей бригаде. Предоставленное вами оборудование, разведывательные беспилотники и большое количество FPV-дронов – это мощный огневой кулак, благодаря которому мы держим позиции на самом горячем направлении, сдерживаем и отбрасываем врага", – говорится в сообщении.

Виталий Кличко привез защитникам большую партию дронов-камикадзе и дронов-разведчиков месяц назад, отмечают в 5 ОШБр.

В видео также сообщается, что Киевская штурмовая бригада сдерживает врага на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко отправил партию FPV-дронов 23 батальону спецназначения. Также братья Кличко передали по 100 FPV-дронов бойцам 47 ОМБр "Магура" и 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха, которые защищают Авдеевку.