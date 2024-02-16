Про це йдеться у повідомленні на сторінці 5 окремої штурмової бригади у фейсбуці.

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"Командування та особовий склад 5-ї окремої штурмової київської бригади висловлює щиру подяку киянам, київській владі та меру Києва Віталію Кличку за постійну фінансову та матеріально-технічну допомогу нашій бригаді. Надане вами обладнання, розвідувальні безпілотники та велика кількість FPV-дронів – це потужний вогневий кулак, завдяки якому ми тримаємо позиції на найгарячішому напрямку, стримуємо та відкидаємо ворога", – йдеться у повідомленні.

Віталій Кличко привіз захисникам велику партію дронів-камікадзе та дронів-розвідників місяць тому, зазначають у 5 ОШБр.

У відео також повідомляється, що Київська штурмова бригада стримує ворога на Бахмутському напрямку.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відправив партію FPV-дронів 23 батальйону спецпризначення. Також брати Клички передали по 100 FPV-дронів бійцям 47 ОМБр "Маґура" та 53 ОМБр імені князя Володимира Мономаха, які захищають Авдіївку.