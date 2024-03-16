Это лишь пустые слова, которых ближе к выборам в Европарламент будет все больше. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.

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"Легкий популизм"

Как отметил Николай Давыдюк, в целом сложно понять, что имел в виду Орбан. Однако за его словами кроется популизм. Чем ближе к выборам – таких заявлений будет звучать все больше.

Это такой легкий популизм, главная задача которого – говорить классные слова и забрасывать бравадными месседжами типа "оккупировать Брюссель". Это пустые слова. Думаю, таких фраз ближе к выборам будет все больше,

– считает он.

Больше о заявлении Орбана

Виктор Орбан выступал с речью по случаю годовщины венгерской революции 1848 года против правления Габсбургов. В заявлении венгерский политик сравнивал ЕС с имперскими оккупантами, а также назвал западный мир "источником бескультурья и разрушения".

Премьер-министр Венгрии заявил, что Запад "начинает войны, разрушают миры и перекраивают границы стран, а венгры хотят жить иначе". Он добавил, что "Брюссель – не первая империя, которая положила глаз на Венгрию".

Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отберет у них свободу. Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: мы должны оккупировать Брюссель,

– сказал политик.

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