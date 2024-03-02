Об этом немецкий политик, евродепутат от Европейской народной партии Дэвид Маккалистер сказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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"Мы говорим "нет" друзьям и сторонникам Путина"

Политик отметил, что 6 – 9 июня уже в десятый раз состоятся такие выборы. Маккалистер отметил, что Европарламент – это нечто особенное. Он объяснил, речь идет о единственном многонациональном демократическом парламенте в мире, который избирается непосредственно гражданами.

Поэтому каждые 5 лет граждане ЕС должны принимать решение, в каком направлении должен развиваться Евросоюз.

Так, в некоторых странах-членах радикалы, демагоги, националисты, друзья Путина находятся на подъеме, сказал председатель комитета по иностранным делам Европарламента. Добавил, несмотря на то, что эти политсилы происходят из крайне правых, или крайних левых, они имеют одну общую черту, – хотят ослабить ЕС. Не продолжать процесс европейской интеграции, а наоборот, – сделать шаги назад, даже выйти из Евросоюза.

Именно поэтому важно, добавил Маккалистер, чтобы, прежде всего, мы четко заявили, что огромное большинство граждан в ЕС хочет продолжения процесса европейской интеграции и говорит "нет" демагогам, националистам и популистам.

Мы говорим "нет" этим друзьям и сторонникам Путина. Лучший рецепт против этих политических сил – это более высокая явка избирателей. Вот почему мы говорим гражданам Европы, что эти выборы важны. Не спешите, потратьте эти 10 минут, чтобы проголосовать за проевропейскую, демократическую, конструктивную партию,

– подчеркнул евродепутат.