Про це німецький політик, євродепутат від Європейської народної партії Девід Маккалістер сказав у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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"Ми говоримо "ні" друзям і прихильникам Путіна"

Політик зауважив, що 6 – 9 червня вже вдесяте відбудуться такі вибори. Маккалістер наголосив, що Європарламент – це щось особливе. Він пояснив, що йдеться про єдиний багатонаціональний демократичний парламент у світі, який обирається безпосередньо громадянами.

Тож кожні 5 років громадяни ЄС мають приймати рішення, в якому напрямку має розвиватися Євросоюз.

Так, в деяких країнах-членах радикали, демагоги, націоналісти, друзі Путіна перебувають на підйомі, сказав голова комітету з закордонних справ Європарламенту. Додав, попри те, що ці політсили походять з крайніх правих, чи крайніх лівих, вони мають одну спільну рису, – хочуть послабити ЄС. Не продовжувати процес європейської інтеграції, а навпаки, – зробити кроки назад, навіть вийти з Євросоюзу.

Саме тому важливо, додав Маккалістер, щоб, перш за все, ми чітко заявили, що величезна більшість громадян в ЄС хоче продовження процесу європейської інтеграції та говорить "ні" демагогам, націоналістам і популістам.

Ми говоримо "ні" цим друзям і прихильникам Путіна. Найкращий рецепт проти цих політичних сил – це вища явка виборців. Ось чому ми говоримо громадянам Європи, що ці вибори важливі. Не поспішайте, витратьте ці 10 хвилин, щоб проголосувати за проєвропейську, демократичну, конструктивну партію,

– підкреслив євродепутат.