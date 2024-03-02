Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла литовська євродепутатка від ЄНП, колишня міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене. Вона наголосила, що незалежно від результатів виборів у США, світ буде змінюватися.
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Важливі вибори в США
Коментуючи вибори до Європарламенту Раса Юкнявічене зазначила, що багато чого у цьому процесі залежить від виборів, що пройдуть у США. Ймовірно, що у майбутньому процесі можна буде помітити руку Кремля.
Путін та Кремль розуміють, що можна через ці політичні процеси якось вплинути на ситуацію і вони теж братимуть участь у цих виборах не прямо, а опосередковано. Але зрештою, ми знаємо, як вони це роблять,
– зазначила депутатка.
Окрім цього, політикиня з Литви акцентувала, що в європейських державах та стінах Європарламенту вперше так серйозно обговорюють те, що треба готуватися до всього. У США можуть обрати Дональда Трампа, або когось іншого – однак, на думку Юкнявічене, Сполучені Штати потроху стають іншими.
Як зазначила литовська депутатка, весь світ потроху стає іншим, особливо з огляду на Китай та регіон навколо нього. Глобальна ситуація змінюється.
Голосування в Штатах
- США занепокоєні тим, що Дональд Трамп може використати свій другий термін президентства, щоб переглянути роботу розвідувальних служб. Це під час своєї першої каденції він розглядав серйозні зміни у цій сфері. Дії Трампа можуть призвести до політизації розвідки.
- Водночас можливість участі Трампа у виборах досі стоїть під питанням. Нещодавно ще один штат – Іллінойс, заборонив експрезиденту брати участь у праймеріз республіканців. Однак ці рішення були відкладені, оскільки апеляція у справі Колорадо очікує розгляду у Верховному суді США.
- Верховний суд цілком може не допустити Трампа до виборів, тому політик вкладається в адвокатів. Захист експрезидента хоче затягувати справу, адже якщо його вже висунуть як кандидата, то рішення суду буде неважливе. У Трампа є час до липня.