Зокрема, рішення суду щодо справ проти Дональда Трампа. Це 24 Каналу зауважив політолог Микола Давидюк.
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Стратегія Трампа
Микола Давидюк зазначив, що Верховний суд може не допустити Трампа до виборів. Тому він зараз дуже багато інвестує в юристів, щоб рішення суду було на його боці. Наразі вони хочуть, щоб розгляд справи перенесли.
Вони хочуть, щоб розгляд справи перенесли на кілька місяців після липня до моменту висування партії. Бо якщо у тебе немає змоги балотуватись, але тебе вже висунули, то тобі все одно. Тому зараз його юристи зайняли таку стратегію,
– пояснив він.
У Верховному суді США – 9 суддів. Трамп зрозумів, що не зможе домовитися з ними, тому потрібно шукати якісь рішення. Це креативне рішення може йому допомогти.
Система голосування у США
Політолог підкреслив, що окрім виборців, голосують виборщики – спеціально призначені особи. На виборах 2017 року у Гілларі Клінтон було більше голосів від виборців, однак у Трампа – більше від виборщиків у штатах.
Тому може бути так, що у Джо Байдена буде більше голосів від виборщиків. Крім того, поки не можна робити ставки, хто точно переможе на виборах президента.
У Трампа багато справ у судах, тому йому потрібно на все реагувати. Він зараз намагається зі всього виходити. Також його виборцям це не важливо. Зараз він набирає обертів, думаю, так буде й далі,
– додав Давидюк.
Дональд Трамп: останні новини
- У штаті Іллінойс 28 лютого суддя дискваліфікував експрезидента США Дональда Трампа з виборчих бюлетенів республіканських праймеріз. Підставою для виключення Трампа стала так звана "заборона заколотників". Мовиться про 14 поправку до Конституції Штатів. Після Колорадо та Мен, Іллінойс став третім штатом, який виключив Трампа з виборчих бюлетенів.
- Дональд Трамп перемагає на праймеріз від Республіканської партії у Південній Кароліні. Зокрема, він обійшов свою конкурентку від республіканців Ніккі Гейлі в її рідному штаті, де вона раніше обіймала посаду губернаторки. Наразі Трамп переміг у всіх перегонах, де розглядалися кандидатури від республіканців, зокрема в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США.
- Видання Politico написало, що розвідувальна спільнота США занепокоєна тим, що Дональд Трамп може використати свій другий термін президентства. Колишні високопосадовці адміністрації Трампа заявили, що він, ймовірно, використає другий термін, щоб переглянути роботу розвідувальних служб країни так, що це може призвести до безпрецедентного рівня політизації розвідки.