Зокрема, рішення суду щодо справ проти Дональда Трампа. Це 24 Каналу зауважив політолог Микола Давидюк.

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Стратегія Трампа

Микола Давидюк зазначив, що Верховний суд може не допустити Трампа до виборів. Тому він зараз дуже багато інвестує в юристів, щоб рішення суду було на його боці. Наразі вони хочуть, щоб розгляд справи перенесли.

Вони хочуть, щоб розгляд справи перенесли на кілька місяців після липня до моменту висування партії. Бо якщо у тебе немає змоги балотуватись, але тебе вже висунули, то тобі все одно. Тому зараз його юристи зайняли таку стратегію,

– пояснив він.

У Верховному суді США – 9 суддів. Трамп зрозумів, що не зможе домовитися з ними, тому потрібно шукати якісь рішення. Це креативне рішення може йому допомогти.

Система голосування у США

Політолог підкреслив, що окрім виборців, голосують виборщики – спеціально призначені особи. На виборах 2017 року у Гілларі Клінтон було більше голосів від виборців, однак у Трампа – більше від виборщиків у штатах.

Тому може бути так, що у Джо Байдена буде більше голосів від виборщиків. Крім того, поки не можна робити ставки, хто точно переможе на виборах президента.

У Трампа багато справ у судах, тому йому потрібно на все реагувати. Він зараз намагається зі всього виходити. Також його виборцям це не важливо. Зараз він набирає обертів, думаю, так буде й далі,

– додав Давидюк.

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