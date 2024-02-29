Мовиться про 14 поправку до Конституції Сполучених Штатів. Раніше за подібною поправкою Трампа дискваліфікували у штаті Колорадо.

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У штаті Іллінойс дискваліфікували Трампа з праймеріз

Журналісти CNN зазначили, що несподіване рішення щодо колишнього американського президента ухвалили 28 лютого. Воно з'явилося в той час, коли у Верховному суді США розглядається позов проти президента Трампа від штату Колорадо. Журналісти очікують, що аргументи про невідповідність Трампа займаній посаді будуть відхилені.

Окружний суддя Кук Трейсі Портер значною мірою покладалася на попередній висновок Верховного суду Колорадо, назвавши аргументацію штату Колорадо "переконливою".

Суд також усвідомлює масштаби цього рішення і його вплив на майбутні праймеріз в Іллінойсі. Виборча рада штату Іллінойс повинна вилучити Дональда Трампа з бюлетеня на праймеріз 19 березня 2024 року або зробити так, щоб всі голоси, подані за нього, були анульовані,

– наголосила Портер.

У виданні наголосили, що у Трампа є короткий період часу для подачі апеляції.

Варто зазначити, що слідом за Колорадо та Меном, Іллінойс став третім штатом, який виключив Трампа з виборчих бюлетенів. Однак ці рішення були відкладені, оскільки апеляція у справі Колорадо очікує розгляду у Верховному суді США.

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