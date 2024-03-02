Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала литовский евродепутат от ЕНП, бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене. Она подчеркнула, что независимо от результатов выборов в США, мир будет меняться.
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Важные выборы в США
Комментируя выборы в Европарламент Раса Юкнявичене отметила, что многое в этом процессе зависит от выборов, что пройдут в США. Вероятно, что в будущем процессе можно будет заметить руку Кремля.
Путин и Кремль понимают, что можно через эти политические процессы как-то повлиять на ситуацию и они тоже будут участвовать в этих выборах не прямо, а косвенно. Но в конце концов, мы знаем, как они это делают,
– отметила депутат.
Кроме этого, политика из Литвы акцентировала, что в европейских государствах и стенах Европарламента впервые так серьезно обсуждают то, что надо готовиться ко всему. В США могут выбрать Дональда Трампа, или кого-то другого – однако, по мнению Юкнявичене, Соединенные Штаты понемногу становятся другими.
Как отметила литовский депутат, весь мир понемногу становится другим, особенно учитывая Китай и регион вокруг него. Глобальная ситуация меняется.
Голосование в Штатах
- США обеспокоены тем, что Дональд Трамп может использовать свой второй срок президентства, чтобы пересмотреть работу разведывательных служб. Это во время своей первой каденции он рассматривал серьезные изменения в этой сфере. Действия Трампа могут привести к политизации разведки.
- В то же время возможность участия Трампа в выборах до сих пор стоит под вопросом. Недавно еще один штат – Иллинойс, запретил экс-президенту участвовать в праймериз республиканцев. Однако эти решения были отложены, поскольку апелляция по делу Колорадо ожидает рассмотрения в Верховном суде США.
- Верховный суд вполне может не допустить Трампа к выборам, поэтому политик вкладывается в адвокатов. Защита экс-президента хочет затягивать дело, ведь если его уже выдвинут как кандидата, то решение суда будет неважно. У Трампа есть время до июля.