Це лише пусті слова, яких ближче до виборів до Європарламенту буде все більше. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

Читайте також Угорщина може нарватися на санкції ЄС – уряд посіпаки Путіна звинувачують у шалених збитках

"Легкий популізм"

Як зазначив Микола Давидюк, загалом складно зрозуміти, що мав на увазі Орбан. Однак за його словами криється популізм. Чим ближче до виборів – таких заяв звучатиме все більше.

Це такий легкий популізм, головне завдання якого – говорити класні слова та закидати бравадними меседжами типу "окупувати Брюссель". Це пусті слова. Думаю, таких фраз ближче до виборів буде все більше,

– вважає він.

Більше про заяву Орбана

Віктор Орбан виступав з промовою з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів. У заяві угорський політик порівнював ЄС з імперськими окупантами, а також назвав західний світ "джерелом безкультур'я та руйнування".

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Захід "починає війни, руйнують світи та перекроюють кордони країн, а угорці хочуть жити інакше". Він додав, що "Брюссель – не перша імперія, яка поклала око на Угорщину".

Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми повинні окупувати Брюссель,

– сказав політик.

Віктор Орбан: останні новини