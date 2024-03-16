Це лише пусті слова, яких ближче до виборів до Європарламенту буде все більше. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк.
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"Легкий популізм"
Як зазначив Микола Давидюк, загалом складно зрозуміти, що мав на увазі Орбан. Однак за його словами криється популізм. Чим ближче до виборів – таких заяв звучатиме все більше.
Це такий легкий популізм, головне завдання якого – говорити класні слова та закидати бравадними меседжами типу "окупувати Брюссель". Це пусті слова. Думаю, таких фраз ближче до виборів буде все більше,
– вважає він.
Більше про заяву Орбана
Віктор Орбан виступав з промовою з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів. У заяві угорський політик порівнював ЄС з імперськими окупантами, а також назвав західний світ "джерелом безкультур'я та руйнування".
Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Захід "починає війни, руйнують світи та перекроюють кордони країн, а угорці хочуть жити інакше". Він додав, що "Брюссель – не перша імперія, яка поклала око на Угорщину".
Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми повинні окупувати Брюссель,
– сказав політик.
Віктор Орбан: останні новини
- Віктор Орбан запровадив в Угорщині службу, яку можна використовувати для придушення інакомислення. Вона займатиметься політиками, журналістами та активістами, які отримують іноземне фінансування. Експерти побоюються, що влада Угорщини використовуватиме цей інструмент для репресій, як у свій час робила Росія.
- 8 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з екслідером США Дональдом Трампом в резиденції американського політика у Флориді. Після цього Орбан видав чергову заяву щодо "миру". Він зазначив, що поважає Трампа та закликав того повернутися, щоб "принести мир".
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував дії Угорщини, зокрема, вчинки Віктора Орбана. Український лідер пояснив, що інколи Будапешт з їхнім прем'єр-міністром "грає в дуже небезпечну гру", яка насамперед небезпечна для Угорщини.