Венгрия оказалась под угрозой санкций
Популярная сеть магазинов Spar заявила, что правительство Виктора Орбана виновато в многомиллионных убытках компании. Австрийцы уверены, что Венгрия своим вмешательством в деятельность бизнеса нарушила законодательство ЕС.
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В частности, в 2022 году Орбан для борьбы с инфляцией применили чрезвычайные меры. Речь идет о налоге на доходы для розничных иностранных сетей в размере 4,5%. Также сети были вынуждены сделать обязательную скидку в 10% на популярные товары, такие как рыба, птица, кофе, яйца и тому подобное.
Spar считает, что эти меры несовместимы с законодательством ЕС, поскольку они нарушают норму о свободном движении товаров и свободу учреждения, а также хартию основных прав,
– говорится в жалобе компании на Венгрию.
В результате мер правительства Орбана Spar пришлось увеличить расходы аж на 90 миллионов евро. По итогам 2023 года венгерская часть компании понесла 50 миллионов евро.
Spar требует наложить на Венгрию санкции за нарушение законодательства Европейского Союза. Позиция Европы по этой проблеме пока неизвестна.