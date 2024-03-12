Венгрия оказалась под угрозой санкций

Популярная сеть магазинов Spar заявила, что правительство Виктора Орбана виновато в многомиллионных убытках компании. Австрийцы уверены, что Венгрия своим вмешательством в деятельность бизнеса нарушила законодательство ЕС.

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В частности, в 2022 году Орбан для борьбы с инфляцией применили чрезвычайные меры. Речь идет о налоге на доходы для розничных иностранных сетей в размере 4,5%. Также сети были вынуждены сделать обязательную скидку в 10% на популярные товары, такие как рыба, птица, кофе, яйца и тому подобное.

Spar считает, что эти меры несовместимы с законодательством ЕС, поскольку они нарушают норму о свободном движении товаров и свободу учреждения, а также хартию основных прав,

– говорится в жалобе компании на Венгрию.

В результате мер правительства Орбана Spar пришлось увеличить расходы аж на 90 миллионов евро. По итогам 2023 года венгерская часть компании понесла 50 миллионов евро.

Spar – одна из крупнейших иностранных сетей на территории Венгрии. Также здесь работают немецкий Lidl и британский Tesco.

Spar требует наложить на Венгрию санкции за нарушение законодательства Европейского Союза. Позиция Европы по этой проблеме пока неизвестна.