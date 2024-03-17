Сообщается, что речь идет о 300 тысячах снарядов советского образца и около 500 тысяч снарядов западного производства. Как отмечают в чешском правительстве, по мере поступления средств будет доступно больше снарядов.

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Стабилизация фронта и восстановление преимущества

По словам чешских чиновников, поставки, которые могут поступать в Украину уже вскоре, будут осуществляться из-за нехватки боеприпасов и войск, которые заставляют украинскую армию отступать на некоторых участках.

Более того, об истощении украинских сил, которые сейчас выпускают лишь два снаряда на каждые 10 выстрелов России, писали ранее и разведки западных стран. В то же время Россия наоборот наращивает внутреннее производство и привлекает союзников, таких как Северная Корея, Иран и Беларусь, к поставкам.

Некоторые военные аналитики говорят, что Украине нужно до 200 тысяч снарядов различного калибра ежемесячно, чтобы получить преимущество. Поставки, организованные Чехией, могут помочь воинам продвигаться дальше и вести оборону.

В отличие от США, Франции или Германии, которые в основном сосредотачивались на наращивании внутреннего производства для поставки в Украину, чешские чиновники заявили, что их инициатива сосредоточена на закупке имеющегося оружия.

Сообщается, что чехи начали "тихо" ездить по миру, заключая соглашения о продаже и договариваясь об экспортных лицензиях с десятками стран-производителей.

В частности, чешские чиновники заявили, что прошлое страны как бывшего советского сателлита стало неожиданным преимуществом. Это подарило стране как значительную оружейную промышленность с глобальными клиентами, так и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга с большими запасами оружия советских времен и способностью производить больше.

Официальные лица не комментируют, откуда поступают снаряды, но говорят, что среди поставщиков есть некоторые союзники России. Зато по словам западных чиновников, аналогичные обращения США и западноевропейских стран к потенциальным поставщикам в Африке, Азии и Латинской Америке были отклонены.

Более того, официальные представители Альянса и ЕС публично поддержали чешскую инициативу. Германия пока пообещала выделить более 500 миллионов евро, что, безусловно, является самым большим обязательством.

Конфиденциальность – ключевое звено

Специальный представитель Чехии по вопросам Украины Томаш Копечный утверждает, что подход Чехии заключался в том, чтобы действовать как посредник, который помогал в переговорах по соглашению.

По его словам, Прага обратилась к странам, которые имеют или производственные мощности, или совместимые боеприпасы на складах, и связала их со страной Запада, которая оплатит доставку.

Затем Чехия организует логистику, отправляя поставки или через собственные границы, или через третьи страны, скрывая любую прямую связь между страной происхождения и Украиной, чтобы не подвергать поставщика гневу Москвы.

Конфиденциальность здесь является ключевой: мы разговариваем и будем разговаривать с кем угодно, независимо от их приверженности или политической позиции - за очень немногими исключениями, такими как Северная Корея,

– считает советник чешского правительства по национальной безопасности Томаш Пояр.

Заместитель министра обороны страны Ян Жирес убежден, что усилия Праги обнаружили несоответствие между дружественным отношением некоторых правительств к России публично и их открытостью к деловым отношениям с союзниками Украины в частном порядке.

"Если вы приезжаете с кучей денег, они заинтересованы, и Чехия считается нейтральной по сравнению с США, которые часто поляризуют", – заявил глава Центра европейских ценностей политики безопасности, аналитического центра в Праге Якуб Янда.

Вопрос жизни или смерти для украинцев

В то время как крупные западные государства, такие как США, обсуждали опасность отправки новых типов оружия в Украину из-за страха спровоцировать Москву, Чехия рано начала поставлять основные боевые танки, ракетные установки и крупные артиллерийские установки в Киев.

Кстати, ракету-носитель для ракет, которые потопили флагман Черноморского флота России "Москва", доставила Чехия.

Было обидно наблюдать за бездействием стран, которые намного богаче и мощнее, когда это было вопросом жизни или смерти для украинцев, а значит, и для нас,

– считает Копечный.

Ланге сказал, что успех чешской инициативы стал уроком для больших членов НАТО, которые сосредоточились на наращивании собственного производства оружия, медленном процессе, который сейчас ограничивает поставки для Украины.