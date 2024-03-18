Это представитель Белого дома Джон Кирби заявил в интервью. Он подчеркнул, что США должны срочно продолжить оказывать военную помощь Украине.

Читайте также Это не удается даже США: Чехия тихо "охотится" за снарядами для Украины, – WSJ

У Сил обороны заканчиваются боеприпасы

Джон Кирби отметил, что Белый дом ведет диалог как со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, так и с его командой. Его цель – ускорить одобрение помощи для нашего государства. Как отметил представитель Белого дома, время имеет значение.

У них на Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку россияне продолжают пытаться продвинуться на запад. Им нужна поддержка, и она нам нужна сейчас,

– подчеркнул Кирби.

По словам чиновника, выделение вооружения для нашего государства не угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Обратим внимание, что Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, заявил, что рассчитывает на одобрение законопроекта о продлении помощи нашему государству. И что удастся этого сделать благодаря голосам меньшинства Демократической партии.

Шольц пообещал больше оружия для Украины

Напомним, что в Берлине 15 марта состоялась трехсторонняя встреча лидеров Германии, Франции и Польши. Они пришли к согласию по целому ряду инициатив, касающихся военной помощи для нашего государства.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что лидеры договорились для Украины покупать больше оружия. Также партнеры договорились о наращивании производства вооружения на территории нашего государства.

Как отметил Шольц, для закупки вооружения планируют использовать замороженные российские активы. Соответствующую инициативу должны обсудить 18 марта во время встречи в формате "Рамштайн".

Олаф Шольц отметил, что Владимир Путин должен четко видеть, что со стороны Запада поддержка Украины не уменьшится. Он также отметил, что государства, которые помогают нашей стране, с Россией не находятся в состоянии войны.

Дональд Туск, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц договорились о: