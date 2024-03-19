Европа собирается перевести свою экономику на военные рельсы. Это решение должны принять через несколько дней на саммите ЕС.

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Умеров о том, как прошел двадцатый "Рамштайн"

Боеприпасы – то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 миллиметров, 152 миллиметров, 105 миллиметров и другие. Благодарны партнерам за то, что по всему миру ищут и находят боеприпасы, которые так необходимы для отпора агрессору,

– написал глава Минобороны.

Также партнеры предоставят "ПВО, чтобы защитить наши города, чтобы защитить наших воинов от российской авиации, которая сбрасывает КАБы на наши позиции". Для систем противовоздушной обороны будет больше ракет.

F-16 и дроны

Глава украинского оборонного ведомства поблагодарил своего немецкого коллегу Бориса Писториуса. Тот отметил, что небо над Украиной принадлежит украинцам. Общей задачей является обеспечить преимущество Украины в воздухе.

"Помочь закрыть наше небо должны также F-16. Мы активно работаем со всеми привлеченными партнерами: США, Дания, Бельгия, Нидерланды, Румыния и другими, чтобы самолеты были в Украине как можно быстрее", – указал Умеров.

Отдельное внимание на заседании уделили дронам. К дроновой коалиции присоединились новые страны, результатами этого объединения станут первые поставки дронов в Украину уже в марте.

Наша война за восстановление территориальной целостности – это первая полномасштабная война дронов... Также обсуждаем возможность инвестиций в украинское производство тех БПЛА, которые уже показали свою эффективность на поле боя,

– подчеркнул министр обороны.

О чем еще говорили

В Висбадене украинская делегация встретилась с военным руководством ключевых стран-партнеров 18 марта. Наши представители представили план на 2024 год, озвучили критические потребности украинских Сил обороны, рассказали о последних достижениях по построению фортификаций.

А 19 марта встретились с секретарем Остином и генералом Брауном.

Там обсудили:

план Украины на 2024 год;

строительство фортификаций;

усиление украинской ПВО;

предоставление средств радиоэлектронной борьбы;

отдельным пунктом стали дальнобойные средства поражения.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что россияне имеют определенные успехи – достигли их огромными потерями личного состава. Но ВСУ уверены в своей победе. А США не допустят, чтобы Украина проиграла.