Ожидается, что саммит глав государств ЕС примет решение о переходе экономики Евросоюза на военные рельсы. Европа постепенно восстанавливает свою военную машину, например, вернется к массовому призыву.
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Что Мишель написал о планах по переходу на военные рельсы
Десятилетиями Европа не инвестировала достаточно средств в свою безопасность и оборону. Сейчас, когда мы сталкиваемся с самой большой угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, пришло время предпринять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне и поставить экономику ЕС на "военные рельсы". Это означает больше тратить и больше покупать вместе, а значит, более эффективно,
– отметил он.
По словам Мишеля, оборонная промышленность должна получить доступ к частным и государственным средствам и уменьшить регуляторное бремя и барьеры.
Парадигма в отношении безопасности и обороны ЕС должна измениться. А ее формирование требует сильного лидерства и острого понимания насущности угроз, с которыми имеет дело союз.
Шарль Мишель выразил надежду, что Европейский совет будет соответствовать этим требованиям, предоставит возможность усилить и ускорить эти усилия.
Какова цель проведения саммита
"На третьем году агрессивной войны России против Украины мы стоим перед переломным моментом. Необходимы срочность, интенсивность и непоколебимая решимость. Нашей первоочередной задачей является быстрое предоставление военной помощи Украине и, опираясь на недавние инициативы, такие как инициатива Чехии, ускоренная закупка и доставка боеприпасов в Украину", – написал председатель Европейского Совета.
Еще на мероприятии будут говорить об эффективном внедрении и обеспечении соблюдения санкций, использовании доходов от обездвиженных активов, ситуации в сельском хозяйстве.
Как насчет Украины
Может ли Украина полностью перейти на военные рельсы, объяснила председатель комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Ее ответ читайте здесь.