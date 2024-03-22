Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував подію під Москвою.Він наголосив, що Україна ніяк не причетна до цього, а раніше це ж саме зазначали й у Білому домі.

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"Все буде вирішено на полі бою"

За словами Подоляка, Київ не причетний до теракту під Москвою, адже має постійну повномасштабну війну на полі бою, а саме там все й має вирішитись.

По-друге, Україна ніколи не використовувала терористичні методи війни, тероризм як метод ведення війни – на відміну від Росії,

– пояснив він.

Крім цього, за його словами, ще 9 березня представники іноземних країн, які перебувають у Москві, попереджали про можливість проведення терактів для наступних пропагандистських чи інших дій Росі для того, щоб виправдовувати продовження мобілізації, мілітаризацію та зухвалі геноцидні ракетні обстріли України.

Він підкреслив. що наша держава ніяк не пов'язана із терактом у торговому центрі.

Що говорить російська влада