Там зберігають кілька тонн речовини. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про надзвичайну ситуацію

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 15:11 за Москвою. Технічний магній загорівся на території підприємства "Поляна", що займається знешкодженням відходів.

Наразі в Новосельдинському на відкритій території відбувається горіння технічного магнію. Пожежно-рятувальні підрозділи працюють,

– написали російські надзвичайники.

За попередніми даними, постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучено 40 осіб і 12 одиниць техніки.

Пожежа в Ульяновській області Росії: дивіться відео

Нагадаємо, 10 березня в Росії також розпочалася пожежа під Самарою площею 1500 квадратних метрів.

Очевидці повідомляли про вибухи на Новокуйбишевському НПЗ, а губернатор регіону розповів про збиття 3 безпілотників, які намагалися атакувати місцеве підприємство. Джерела 24 Каналу в ГУР МОУ підтвердили "прильоти" по заводу близько 2 години ночі за місцевим часом.