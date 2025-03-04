Росія вже відчуває і не може приховувати масштабні збитки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.

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Україна посилює атаки БпЛА проти Росії

Бригадний генерал Юрій Щиголь заявив, що ці атаки лише посилюватимуться, а Україна планує суттєво наростити виробництво ударних дронів із великим радіусом дії – до понад 2000 одиниць на місяць.

З кінця грудня Україна активно завдає ударів по російських військових складах, нафтопереробних заводах і логістичних центрах, створюючи значний тиск на противника.

Росії стає все важче приховувати масштаби збитків,

– заявив Щиголь у коментарі Sky News.

За його словами, удари дронів ослаблюють командні структури ворога, викликають паніку серед офіцерського складу.

"Якщо порівняти з минулим роком, то зараз для росіян вести бойові дії стало значно складніше", – підкреслив генерал.

Аналіз Sky News показав, що з грудня значно зросла кількість атак на нафтопереробні заводи в Росії. Ці об'єкти забезпечують паливом російську військову техніку – танки, літаки та кораблі.

Дослідження базувалося на офіційно підтверджених ударах ЗСУ, однак, за словами Юрія Щиголя, фактична кількість атак значно більша, ніж публічно визнається.

Він підкреслив, що виробництво дронів далекого радіусу дії в Україні за два роки зросло в 100 разів – із кінця 2022 року кількість виготовлених безпілотників перевищила 500 на місяць.

Офіцер не розкрив, скільки саме дронів використовують у бойових операціях, але наголосив: "Жоден безпілотник не залишається на складах без використання".

Останні операції були спрямовані на місця зберігання російських дронів-камікадзе Shahed іранського виробництва, які Москва активно застосовує для атак на українські військові та цивільні об’єкти. За словами генерала, понад 3000 таких апаратів було знищено.

Секретна операція дронів

Минулого тижня журналісти Sky News отримали унікальну можливість спостерігати за секретною операцією українських безпілотників "Лютий".

Уночі військові Головного управління розвідки України готували до бойового вильоту близько десяти ударних дронів. Усі солдати були одягнені в чорне, дотримуючись заходів маскування перед проведенням місії. Один за одним вони взлетіли у нічне небо.

За словами військових, дрони запустили по складах боєприпасів у Росії.

Командир з позивним "Вектор" зазначив, що шанс влучання таких безпілотників 70-80%.

Ми можемо показати (Росії), що війна може прийти в їхні будинки, у їхні селища, міста,

– каже він.

Завдання завдавати ударів безпілотниками по цілях углиб території Росії на сотні миль є складним викликом. Однак величезна територія Росії не грає їй на користь. Російські склади боєприпасів, НПЗ, військові штаби розкидані по всій країні, а протиповітряна оборона не здатна ефективно захистити всі ці об’єкти одночасно.

Ми досягаємо цих цілей. Уповільнення темпів їхнього наступу, а подекуди навіть українських контрнаступів, які відвойовують територію, доводить, що наші удари ефективні та ще більше наростають,

– сказав бригадир Щиголь.

За кожною атакою українських безпілотників стоїть масштабна розвідувальна та аналітична робота. Генерал координує визначення цілей та планування операцій між різними командами.

Кількість дронів у кожній місії варіюється залежно від завдання: для найскладніших ударів може знадобитися до 100 літальних апаратів.

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Від "кукурузника" до високоточного дрона

Бригадний генерал Щиголь виступав у просторому приміщенні закинутої будівлі в Києві, де було виставлено п’ять моделей українських безпілотників дальньої дії – результат трансформації цивільних технологій у високоточну зброю.

Перший далекобійний безпілотник нагадував невеликий літак із прямокутними крилами та двома пропелерами. Він значно компактніший за пілотовані літаки, але більший за звичайні дрони – приблизно розміром із легковий автомобіль.

Спочатку цей апарат використовувався для аерофотозйомки сільськогосподарських угідь, маючи камеру та великий паливний бак для тривалих польотів. Однак після повномасштабного вторгнення Росії його адаптували для розвідки та навіть ударних місій.

Подальша модернізація призвела до створення дронів аналогічного розміру, але з дизайном, що нагадує винищувачі – із загостреними носами та трикутними крилами. Вони були спеціально розроблені для перевезення вибухових зарядів у корпусі.

Деякі безпілотники керуються дистанційно, тоді як інші виконують завдання на автопілоті.

Російська агресія змусила Україну вдатися до технологічних інновацій, щоб протистояти значно потужнішому ворогу.

"Український бойовий досвід сьогодні – це фактично новий підручник для всього світу", – зазначив Щиголь.