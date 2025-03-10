Там хранят несколько тонн вещества. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о чрезвычайной ситуации

Сообщение о прозвучавшем взрыве поступило спасателям в 15:11 по Москве. Технический магний загорелся на территории предприятия "Поляна", занимающегося обезвреживанием отходов.

Сейчас в Новосельдинском на открытой территории происходит горение технического магния. Пожарно-спасательные подразделения работают,

– написали российские чрезвычайники.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации последствий привлечено 40 человек и 12 единиц техники.

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Напомним, 10 марта в России также начался пожар под Самарой пожар под Самарой площадью 1500 квадратных метров.

Очевидцы сообщали о взрывах на Новокуйбышевском НПЗ, а губернатор региона рассказал о сбитии 3 беспилотников, которые пытались атаковать местное предприятие. Источники 24 Канала в ГУР МОУ подтвердили "прилеты" по заводу около 2 часов ночи по местному времени.