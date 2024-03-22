Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал события под Москвой. Он отметил, что Украина никак не причастна к этому, а ранее это же самое отмечали и в Белом доме.

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"Все будет решено на поле боя"

По словам Подоляка, Киев не причастен к теракту под Москвой, ведь имеет постоянную полномасштабную войну на поле боя, а именно там все и должно решиться.

Во-вторых, Украина никогда не использовала террористические методы войны, терроризм как метод ведения войны в отличие от России,

– объяснил он.

Кроме этого, по его словам, еще 9 марта представители иностранных государств, которые находятся в Москве, предупреждали о возможности проведения терактов для следующих пропагандистских или иных действий России для того, что оправдывать продолжение мобилизации, милитаризацию и дерзкие геноцидные ракетные обстрелы Украины.

Он подчеркнул, что наше государство никак не связано с терактом в торговом центре.

Что говорит российская власть