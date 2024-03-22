Повстанцы опровергли свою причастность к стрельбе в "Крокус Сити Холле".
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Путин все спланировал
В комментариях нескольким российским медиа представители РДК и Легиона "Свобода России" заявили, что не имеют никакого отношения к произошедшей в Подмосковье трагедии. Добровольцы подчеркнули, что они не сражаются с мирным населением.
Зато о Путине такого сказать нельзя. "Незаменимый" глава Кремля неоднократно устраивал показательные теракты, чтобы надежнее закрепиться у власти.
В произошедшей трагедии сегодня в Москве мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией.
– говорится в заявлении легиона.
Там подчеркнули, что стрельба в ТЦ – это спланированная Кремлем провокация.
Кровавая стрельба под Москвой: что известно
- Вечером 22 марта российские телеграм-каналы начали распространять информацию о стрельбе в "Крокус Сити Холле". Они писали, что стрельба раздалась во время концерта группы "Пикник", на который могло прийти более 6000 человек.
- Затем в сети начали появляться видео, на которых россияне напуганы под взрывы бегут из здания торгового центра.
- Затем стало известно о пожаре в "Крокусе". После стрельбы раздался взрыв и загорелся огонь. Треть здания охвачена пламенем.
- РосСМИ пишут о не менее 40 погибших и более 130 раненых.
- Также сообщают, что террористов было несколько. Одного из них вроде бы задержали в ходе штурма "Крокуса".
- Пожарные долго не могли зайти в здание и потушить пламя из-за того, что преступники находились внутри. Также СМИ не исключали, что некоторые из них могли скрыться.
- Известно, что спасатели уже зашли в ТЦ. Верхние этажи до сих пор охвачены пламенем. Более того, ряд российских тг-каналов утверждает, что часть здания вероятно уже обрушилась. Пожарные занимаются поиском выживших.
- В ГУР назвали теракт под Москвой провокацией Кремля.