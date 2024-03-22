У Білому домі відреагували на теракт у торговому центрі під Москвою. Російські телеграм-канали пишуть, що там в курсі ситуації, передає 24 Канал.
Дивіться також Не лише стрілянина, а й вибух: ЗМІ публікують кадри масштабної пожежі у Москві
Кадри "жахаючі"
Російські ЗМІ повідомляють, що у Білому домі назвали кадри із місця теракту "жахаючими". Теракт стався ввечері 22 березня у торговому центрі "Крокус Сіті Холл". Там невідомі відкрили вогонь по людях на концентрі гурту "Пікнік".
Також у Білому домі стверджують, що у них не було інформації про підготовку цього теракту. Також у США наголошують, що це ніяк не пов'язано із діями Києва, тобто Україна ніяк не причетна до подій у "Крокус Сіті Холлі".
У ООН також відреагували на подію. Там зазначили, що засмучені повідомленнями про стрілянину під Москвою. У Організації вивчають інформацію.
У ТЦ сталась пожежа та вибух
- У тому ж торговому центрі "Крокус Сіті Холл" пролунав вибух. Пишуть, що це сталося під час концерту групи "Пікнік". Музиканти нібито не постраждали. Телеграм – канали писали спочатку про одного терориста із рушницею. Згодом вони написали, що нападників було щонайменше 4.
- Крім цього, у тих, хто залишився у торговому центрі не працюють телефони. Вони не можуть зв'язатись із рідними.
- Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше 40 загиблих.