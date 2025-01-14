Про це повідомляє 24 Канал з посилання на слова заступниці начальника РТЦК та СП у Києві Лариси Козак на пресконференції Інтерфакс-Україна.

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Куди йдуть мобілізовані чоловіки віком від 50 років

Лариса Козак наголосила, що в Україні, відповідно до чинного законодавства, мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років.

Мовиться про тих, хто перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних, крім категорії до 25 років, які пройшли базову загальну військову підготовку, або були визнані по-старому обмежено придатними.

Стосовно мобілізації чоловіків віком від 50 років, то заступниця начальника РТЦК та СП у Києві підкреслила, що процес абсолютно ідентичний, як і з мобілізацією з 18 років.

Громадяни прибувають, проходять військово-лікарську комісію, але за нашими настановами і керівними документами такі громадяни вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення,

– наголосила Козак.

Посадовиця також зауважила, що на своєму досвіді не бачила випадків, коли чоловіків віком від 50 років відправляли безпосередньо на бойові посади. Водночас такі громадяни в майбутньому ставали водіями, логістами та тиловиками.

До слова, Лариса Козак також прокоментувала питання "бусифікації" та затримання громадян за непокору. Заступниця РТЦК та СП у Києві наголосила, що затримувати громадян мають право лише поліцейські в межах адміністративного правопорушення.