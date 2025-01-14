Водночас вони не мають повноважень щодо мобілізації військовозобов'язаних. Про це розповіла заступниця начальника районного ТЦК та СП у місті Києві, майор Лариса Козак, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію.

Дивіться також Порушення правил мобілізації: у ТЦК сказали, скільки може тривати адміністративне затримання

Що кажуть у ТЦК щодо участі поліції

За її словами, згідно із законодавчими актами, представники Національної поліції, виконавчої влади, районних державних цивільних адміністрацій, керівники підприємств, установ й організацій мають обов'язок забезпечувати мобілізацію.

Органи національної поліції, оскільки вони повністю залучені в процесі розшуку громадян, які ухиляються від мобілізації, виявлені, доставлені їх й притягненні до відповідальності, звичайно, повинні спільно з ТЦК, проводити ці заходи,

– заявила Козак.

Вона зазначила, що правоохоронці мають право бути без співробітників територіального центру комплектування, оскільки залучені до заходів сповіщення, проте саме мобілізовувати громадян у них немає повноважень, це можуть робити представники ТЦК.

Водночас без поліції важко перевірити чи перебуває правопорушник у розшуку. За словами заступниці, співробітники ТЦК не можуть відповідно здійснити адміністративне затримання й доставлення або ж здійснювати заходи адміністративного впливу.