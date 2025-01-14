В то же время они не имеют полномочий по мобилизации военнообязанных. Об этом рассказала заместитель начальника районного ТЦК и СП в городе Киеве, майор Лариса Козак, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию.

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Что говорят в ТЦК об участии полиции

По ее словам, согласно законодательным актам, представители Национальной полиции, исполнительной власти, районных государственных гражданских администраций, руководители предприятий, учреждений и организаций имеют обязанность обеспечивать мобилизацию.

Органы национальной полиции, поскольку они полностью вовлечены в процессе розыска граждан, которые уклоняются от мобилизации, обнаружены, доставлены их и привлечении к ответственности, конечно, должны совместно с ТЦК, проводить эти мероприятия,

– заявила Козак.

Она отметила, что правоохранители имеют право быть без сотрудников территориального центра комплектования, поскольку привлечены к мероприятиям оповещения, однако именно мобилизовать граждан у них нет полномочий, это могут делать представители ТЦК.

В то же время без полиции трудно проверить находится ли правонарушитель в розыске. По словам заместителя, сотрудники ТЦК не могут соответственно осуществить административное задержание и доставку или осуществлять меры административного воздействия.