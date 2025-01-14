заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве ТЦК и СП майор Лариса Козак заявила, что административное задержание за нарушение правил мобилизации может длиться до 3 часов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Возможны и другие случаи

В то же время Козак уточнила, что могут быть другие случаи при других обстоятельствах.

В случае если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия к военнослужащим в том числе срок такого задержания может длиться даже 3 суток,

– сказала она.

Ранее она сказала, что в помещении ТЦК могут только ограничить использование средств связи.

По словам Козак, сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права забирать телефоны. Однако следует учитывать, что помещение ТЦК является режимным объектом, где проводятся работы с определенным документооборотом. Кроме этого, там есть компьютеры, имеющие ограниченный доступ.