Последний является главной базой для размещения самолетов Ту-95 и Ту-160. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

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Что известно об атаке на объекты в России

Согласно информации источников, в результате совместной спецоперации СБУ и Сил обороны удалось поразить Алексинский химический комбинат, расположенный в Тульской области. На месте после работы дронов украинских спецслужб вспыхнул масштабный пожар.

Также под удар попали склады боеприпасов, на которых враг хранит ФАБы, КАБы, а также крылатые ракеты, которыми каждый день атакует Украину, расположенные на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. Известно, что россияне там обслуживают, модернизируют и устанавливают свое оборудование.

Дроны СБУ достигли целей, "хлопок" пылает до сих пор,

– уверяют источники.

"СБУ вместе с Силами обороны продолжает отрабатывать по враждебным военным объектам и предприятиям, работающим на российский ВПК. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод – это болезненный удар по способности России вести войну в Украине", – сообщил источник в СБУ.

Напомним, незадолго до этого Силы беспилотных систем подтвердили попадание в химзавод в Брянской области России. Отмечали, что дроны отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, точно поразивших основные цели.