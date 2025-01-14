Останній є головною базою для розміщення літаків Ту-95 і Ту-160. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у Службі безпеки України.

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Що відомо про атаку на об'єкти у Росії

Згідно з інформацією джерел, внаслідок спільної спецоперації СБУ та Сил оборони вдалося уразити Алексінський хімічний комбінат, який розташований у Тульській області. На місці після роботи дронів українських спецслужб спалахнула масштабна пожежа.

Також під удар потрапили склади боєприпасів, на яких ворог зберігає ФАБи, КАБи, а також крилаті ракети, якими щодня атакує Україну, розташовані на аеродромі "Енгельс", що у Саратовській області. Відомо, що росіяни там обслуговують, модернізують та встановлюють своє обладнання.

Дрони СБУ досягли цілей, "бавовна" палає і досі,

– запевняють джерела.

За даними джерел, атаки зазнав Саратовський нафтопереробний завод, там зафіксували масштабне загоряння. На території Брянського хімічного заводу відбулися прямі влучання ракет по об‘єкту, що спричинило велику пожежу з подальшими детонаціями.

"СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожих військових об’єктах та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод – це болючий удар по спроможності Росії вести війну в Україні", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, незадовго до цього Сили безпілотних систем підтвердили влучання в хімзавод у Брянській області Росії. Зазначали, що дрони відволікли російську ППО, відкривши шлях для ракет, які точно вразили основні цілі.