Эта организация причастна к терактам во всем мире, а на их счету – тысячи невинных жертв. Что представляет собой "Исламское государство" и причастно ли оно к расстрелу людей в ТЦ в Подмосковье – рассказывает 24 Канал.

Интересно Самое время вспомнить "Норд-Ост": почему эта трагедия имеет много общего со стрельбой в "Крокусе"

Могли ли террористы ИГИЛ устроить стрельбу в ТЦ "Крокус Сити Холл"

В Подмосковье в ТЦ "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года неизвестные устроили стрельбу и пожар. Это произошло перед концертом российской группы "Пикник", когда в здании были тысячи людей – по неофициальной информации, билеты на выступление приобрели 6 200 человек.

Нападавшие начали стрелять в упор в посетителей, а также бросать коктейли Молотова, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. От рук террористов погибли десятки россиян (по последним данным количество жертв уже превысило 100 человек) и еще более 100 – получили ранения.

России срочно необходимо было найти виновных, однако нападавшие сами сделали заявление. Так, террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за стрельбу в ТЦ "Крокус Сити Холл". Сначала в СМИ отметили, что это может быть фейком, ведь организация неоднократно приписывала себе трагедии, к которым не была причастна, однако в США якобы подтвердили, что имеют разведданные о том, что стрельбу в Подмосковье устроили именно террористы ИГИЛ.

Так, The New York Times и CBS, ссылаясь на собственные источники, заявили, что разведка США получила информацию о подготовке ИГИЛ к терактам в Москве. Когда данные были подтверждены, то официальные лица во время частного разговора предупредили Кремль об угрозе. Однако в Москве не отреагировали на это. Как пишут росСМИ, ссылаясь на собственные источники, США якобы не предоставили весомых и конкретных доказательств, а вся предоставленная информация была общей.

В начале этого месяца (март 2024 – 24 Канал) правительство США имело информацию о запланированной террористической атаке в Москве – потенциально направленной на большие скопления, включая концерты. Это стало причиной того, что Государственный департамент опубликовал публичный призыв для американцев в России. Правительство США также поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии с давней политикой "обязанности предупреждать",

– заявил представитель Совета национальной безопасности Адриен Уотсон.

Когда в России не отреагировали на предупреждение, то посольство США в Москве опубликовало официальное заявление, что в ближайшие 48 часов может произойти теракт.

Если теракт в Подмосковье действительно совершили террористы ИГИЛ, то объяснений может быть несколько. В частности, аналитик по вопросам борьбы с терроризмом в Soufan Group Колин Кларк предполагает, что таким образом "Исламское государство" могло отомстить России за ее вмешательство и развязанные войны в Афганистане, Чечне и Сирии.

Последние два года ИГИЛ была зациклена на России. Часто критикуя президента Владимира Путина в своей пропаганде, ИГИЛ обвиняет Кремль в том, что на его руках есть мусульманская кровь. Говорится о войнах, которые развязала Москва в Афганистане, Чечне и Сирии,

– подчеркнул аналитик.

Кто такие ИГИЛ

Возникновение "Исламского государства" (Исламское государство Ирака и Леванта, ИГИЛ – такое название было до 2014 года) восходит к 1990-м годам. В 1979 году Россия, а точнее СССР, развязал войну в Афганистане. Мусульманские народы были шокированы этой агрессией, поэтому около 20 тысяч человек начали давать отпор российским солдатам. Именно тогда молодые радикалы во главе с Осамой бен Ладеном начали формировать "Аль-Каиду", которая переросла в террористическую организацию.

В 1988 году СССР вышел из Афганистана, оставив собственных марионеток, поэтому война продолжалась. Именно тогда к бывшим радикалам, которые уже стали террористами, присоединился Ахмад Фадиль Наззал аль-Халейла, который создал организацию "Единобожие и джихад". Террористы из этой организации впоследствии и переформировались в "Исламское государство".

До 2003 года радикальные взгляды только формировались, однако в марте все изменилось – именно тогда США ввели войска в Ирак и началась долгая война, которая продолжалась до 2011 года. В 2004 году еще никому не известная ИГИЛ получила доступ к ресурсам "Аль-Каиды" и начала атаковать шиитское население. Они устраивали теракты в мечетях, убивали мирных мусульман, что обострило отношения между террористическими организациями.

В 2006 году "Исламское государство" объявило о своем создании. Террористы ИГИЛ становились все более жестоким – они на видео отсекали головы иноверцам, устраивали теракты в мечетях и синагогах.

В 2014 "Исламское государство" объявило себя всемирным халифатом. Террористы требуют преданности от всех набожных мусульман. Кроме того, ИГИЛ имеет целью расширить свое влияние на весь земной шар.

В 2015 году ИГИЛ переходит к открытому международному терроризму. Так, в октябре 2015 года они сбили российский самолет в Египте (тогда погибло 217 пассажиров и 7 членов экипажа), того же года в Париже они устроили серию терактов, во время которых погибли 130 человек. До сих пор ИГИЛ продолжает совершать террористические акты.

Какова идеология "Исламского государства"

В общем, идеология ИГИЛ базируется на ваххабизме – религиозно-политическом движении в исламе, который призывает к возвращению к "первичному" исламу. Такая религия является государственной в Саудовской Аравии.

Террористы также требуют беспрекословного соблюдения шарии – средневекового свода законов и наставлений повседневной жизни. Согласно этим установкам, мужчины должны носить бороду, а женщины – чадру (традиционное полотнище с головы до ног, которое имеет только щель для глаз). Также запрещены алкоголь и табак, а любое нарушение карается очень жестоко – от ударов плетью до смертной казни.

Идеология ИГИЛ запрещает любое инакомыслие. Террористы считают, что все люди, которые имеют другие верования или убеждения (христиане, мусульмане, езиды, иудеи и т.д.), могут получить право на жизнь только милостью. В общем, ИГИЛ не признает ничего, кроме того, что диктует Коран.

Откуда у ИГИЛ финансы на организацию терактов

Официально ни одна страна мира не финансирует "Исламское государство". Террористы получают миллионы долларов различными путями. Еще в 2015 году в США заявляли, что ИГИЛ продает на черном рынке нефть, разграбляет банковские активы, собирает поборы с мусульманских народов. Также террористы получают средства, похищая людей, которых потом возвращают за огромные выкупы.

Известно, что террористы ИГИЛ также продают похищенные произведения искусства и различные археологические памятники.

В мире также существует мнение, что "Исламское государство" может получать так называемые "пожертвования" от организаций в разных странах. Впрочем, такие слухи не имеют никаких официальных подтверждений.