Подозреваемая говорит, что даже влюбилась в заказчика убийства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Нападающей на Стерненко избрали меру пресечения

Подозреваемой в нападении на активиста и волонтера Сергея Стерненко избрали меру пресечения. Ее возьмут под стражу до 29 июня без права внесения залога.

Решение принято в отношении подозрения в покушении на убийство, женщине также выдвинули подозрение в государственной измене.

Также суд обязал обеспечить предоставление медицинской помощи для проведения гемодиализа трижды в неделю.

Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Подозреваемая перед судом заявила, что Стерненко не знала и за его деятельностью не следила.

Она безработная, имеет І группу инвалидности, судимостей не имеет.

Адвокат подозреваемой Анатолий Юрченко рассказал, что человек, которому она вполне доверяла, предложила ликвидировать Стерненко, мотивируя тем, что Стерненко якобы работает на ФСБ и прилеты по Киеву – это дело его рук,

– сообщили корреспонденты Общественного.

Подозреваемая к покушению готовилась, ходила на курсы стрельбы. Сколько выстрелов в Стерненко сделала – не помнит.

Она рассказала, что человек, общавшийся с ней в Вайбере представился работником СБУ. Более того, она в него влюбилась, хотя в живую и не видела.

"Меня сначала запугали, а потом я влюбилась в этого человека. Но фото не видела. Общались в вайбере, влюбилась в слова", – говорит подозреваемая.

Диагностированных психических заболеваний она не имеет, зато имеет больные почки. По ее словам, заказчики ей обещали лечение.

Из материалов суда следует, что Стерненко получил сквозное верхнее ранение бедра. Также известно, что невеста Стерненко ранее видела подозреваемую несколько раз.

Напомним, 1 мая в 13:32 Сергей Стерненко сообщил, что на него напали. Нападающую задержали на месте.

Стерненко прооперировали, он получил ранение в ногу, пуля вышла насквозь, не нанеся значительного вреда.