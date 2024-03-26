Це бізнесмен з Красногорська. За даними росЗМІ, Алішер Касімов, можливо, здавав квартиру підозрюваним у теракті, передає 24 Канал.

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Вранці 26 березня Алішера Касімова доправили до Басманного суду. Він став уже восьмим обвинуваченим у теракті в "Крокус Сіті Хол".

Алішер Касімов у суді: дивіться відео

Пропагандисти пишуть, що Касімов міг здавати квартиру підозрюваним у теракті. Сторона обвинувачення вимагала арештувати його. Суд відправив Касімова в СІЗО.

Алішер Касімов / Фото з росЗМІ

Касімов нібито здавав квартиру терористам / Фото росЗМІ

Зверніть увагу! Алішер Касімов уже 8 обвинувачений у справі про теракт у "Крокус Сіті Хол". Окрім нього, підозрюють також Далерджона Мірзоєва, Саїдакрамі Рачабалізода, Фаріддуна Шамсутдіна, Мухаммада Фаїзова,а також двох братів та їхнього батька – Ісломова Амінчона Ісроїловича, Ісломова Діловара Ісроїловича та Ісломова Ісроїла Ібрагімовича.

Що відомо про всіх обвинувачених – за посиланням у нашому матеріалі.