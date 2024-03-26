Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что якобы Украина причастна к теракту в “Крокус Сити Холл”. Подобные обращения продолжают звучать из уст Путина и официальных заявлений ФСБ.

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"Конечно, Украина"

Несмотря на то, что после теракта в "Крокус Сити Холл" ответственность на себя взяла ИГИЛ, российские власти и пропаганда безостановочно продолжают утверждать, что нападавшие якобы связаны с Украиной.

Конечно, Украина,

– сказал Патрушев, отвечая на вопрос журналистов о том, кто виноват в теракте.

Российские СМИ ссылаясь на директора ФСБ, распространяют в массы сказку, что теракт в "Крокусе" якобы был нужен западным спецслужбам в Украине.

Представитель пресс-службы ГУР МО Евгений Ерин в эфире телемарафона заявил, что подобные заявления – это работа с внутренней аудиторией.

"Обвинение нас, создание образа противника, оно продолжается. По тем лекалам, которые были разработаны еще в Советском союзе. Это продолжает развиваться, но в первую очередь это работает на внутреннюю аудиторию", – отметил спикер.

Важно! В Центре противодействия дезинформации отметили, что этими действиями Россия сейчас пытается любой ценой сконструировать "украинский след" в теракте в "Крокусе", который сама организовала, и пытается придумывать связи Украины с террористами.

Общие черты с трагедией "Норд-Ост"

В октябре 2002 года в Москве произошел теракт во время спектакля "Норд-Ост". Тогда чеченские боевики, возглавляемые Мовсаром Бараевым, захватили более 900 зрителей в Театральном центре. После отказа президента России Владимира Путина вести переговоры, спецподразделения осуществили штурм. Результатом ее было ликвидация боевиков и гибель более ста заложников.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье вызвал серьезные возмущения и обострение политической ситуации в России. Эта трагедия напомнила многим о подобном инциденте, произошедшем более двадцати лет назад – теракт "Норд-Ост" в Москве.

Во-первых, оба теракта были направлены против массовых мероприятий культурного характера, в которых участвовали сотни людей. В "Крокус Сити Холле" был запланирован концерт группы "Пикник", тогда как "Норд-Ост" было театральное представление, в котором участвовали сотни зрителей.

Во-вторых, оба теракта были совершены террористическими организациями, которые взяли на себя ответственность за события. В "Норд-Осте" это были чеченские боевики, а в "Крокус Сити Холле" заявление об ответственности сделала группа, связанная с ИГИЛ.

Третий аспект, который объединяет оба теракта, это возможность причастности российского правительства или его структур, в частности ФСБ.