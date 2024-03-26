Такое мнение 24 Каналу высказал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, заметив, что тот, кто имеет власть ФСБ в Москве и области – тот имеет власть над всей Россией. Путин же за годы своего правления ни разу не подтвердил роль защитника своего народа от терроризма.

Смотрите также Коллегию ФСБ сдвинули, – Галлямов объяснил, зачем это Путину

Скрытый конфликт

Существует давний скрытый конфликт в ФСБ Московского региона. По словам Осечкина, в каждой области в России есть отдельное управление ФСБ и только в Московском регионе есть "монстр" управления, который руководит сразу Москвой и областью.

"УФСБ Москвы и Московской области возглавляет генерал Дорофеев. Первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев и его близкий сторонник начальник службы экономической безопасности ФСБ Сергей Алпатов долгое время пытаются "съесть" Дорофеева, чтобы посадить своего человека", – отметил основатель Gulagu.net.

Контроль ФСБ – власть над Россией

Казалось бы, что у ФСБ есть определенная иерархия их аппарата управления, но именно в Москве и области происходят все самые главные политические и финансовые события, поэтому власть в Москве и области – это власть во всей стране.

"Здесь же расположены Кремль и Ново-Огарево. Как раз задержание, аресты – это зона ответственности генерала Дорофеева. Именно поэтому Королев и Алпатов хотят видеть на должности начальника ФСБ Москвы и области своего человека, чтобы под их контролем была вся Россия, их монополия по контролю всех финансов и политики. ", – прокомментировал Осечкин.

Недовольство Путиным

ФСБ и силовые органы России недовольны политикой Путина и его близким окружением. Имея компроматы на высшие органы управления Россией, они стремятся перераспределения ресурсов страны в их пользу.

"Большая часть этих ресурсов принадлежит олигархам Путину, которые вместе с ним приватизировали себе экономику России", – подчеркнул основатель Gulagu.net.

За 25 лет своего правления Путин, вместе с ФСБ, не показал, что может защитить своих граждан от терроризма. ФСБ своим умышленным бездействием во время теракта имеет целью ослабить диктатора.

"Видим, что есть предпосылки транзита власти. Я предполагаю, что если произойдут еще теракты, то будет очевидно, что ФСБ "играет" на ослабление Путина. Он пришел к власти именно на волне борьбы с терроризмом, защиты граждан от террористов, но он забрал у них большое количество гражданских прав, сконцентрировал власть и финансы в своих руках, обещая им стабильность. Но мы видим, что ее нет. Даже в Москве, в Московском регионе ни он, ни его спецслужбы не могут защитить россиян. Если произойдет нечто подобное (теракт – 24 Канал), то это будет крах политической карьеры Путина", – рассказал Осечкин.

Важно! 22 марта в Подмосковье произошел теракт в "Крокус Сити Холл". В результате количество жертв составляет 183 человека. Ответственность за стрельбу взяла на себя ИГИЛ.

ФСБ: последние новости