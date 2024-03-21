Это 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что коллегию перенесли. Он добавил, что во второй половине марта такие мероприятия практически никогда не происходили. В Институте изучения войны убеждены, что диктатор, вероятно, стремится намекнуть, что силовики в России твердо поддерживают его пятый "президентский срок".

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"Коллегию ФСБ специально подгадали под "выборы", перенесли, сдвинули", – рассказал Галлямов.

Ранее такие мероприятия проходили в январе. Впоследствии они начали происходить в феврале. Если их и назначали на март, то только, возможно, несколько раз. И то – в первые дни месяца.

Было видно, что именно после подведения итогов "выборов", чтобы ни у кого не возникло иллюзий, что можно попротестовать и т.д., нужен повод поиграть жовнами, потрясти сабли свои. И для этого коллегию ФСБ и подвинули,

– убежден российский оппозиционный политтехнолог.

Переизбрание Путина на "выборах"