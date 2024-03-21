Это 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что коллегию перенесли. Он добавил, что во второй половине марта такие мероприятия практически никогда не происходили. В Институте изучения войны убеждены, что диктатор, вероятно, стремится намекнуть, что силовики в России твердо поддерживают его пятый "президентский срок".
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"Коллегию ФСБ специально подгадали под "выборы", перенесли, сдвинули", – рассказал Галлямов.
Ранее такие мероприятия проходили в январе. Впоследствии они начали происходить в феврале. Если их и назначали на март, то только, возможно, несколько раз. И то – в первые дни месяца.
Было видно, что именно после подведения итогов "выборов", чтобы ни у кого не возникло иллюзий, что можно попротестовать и т.д., нужен повод поиграть жовнами, потрясти сабли свои. И для этого коллегию ФСБ и подвинули,
– убежден российский оппозиционный политтехнолог.
Переизбрание Путина на "выборах"
- В России 15 – 17 марта состоялись "выборы" президента. За Владимира Путина якобы "проголосовало" более 87% россиян.
- Эти псевдовыборы назвали наименее честными в истории России. К такому выводу пришли российские журналисты.
- В Офисе Президента Украины отреагировали на так называемые выборы в России. Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что в стране-агрессоре нет президента. А субъект, по фамилии Путин, не является легитимным.
- Между тем американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Владимир Путин – лидер террористического государства. Он отметил, что диктатор не является лидером законной страны.