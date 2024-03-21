Це 24 Каналу прокоментував російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що колегію перенесли. Він додав, що у другій половині березня такі заходи практично ніколи не відбувалися. В Інституті вивчення війни переконані, що диктатор, ймовірно, прагне натякнути, що силовики в Росії твердо підтримують його п'ятий "президентський термін".

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"Колегію ФСБ спеціально підгадали під "вибори", перенесли, зсунули", – розказав Галлямов.

Раніше такі заходи проходили у січні. Згодом вони почали відбуватися у лютому. Якщо їх і призначали на березень, то лише, можливо, кілька разів. І то – у перші дні місяця.

Було видно, що саме після підбиття підсумків "виборів", щоб ні в кого не виникло ілюзій, що можна попротестувати тощо, потрібен привід погратися жовнами, потрясти шабельки свої. І для цього колегію ФСБ і посунули,

– переконаний російський опозиційний політтехнолог.

Переобрання Путіна на "виборах"