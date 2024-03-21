Це 24 Каналу прокоментував російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що колегію перенесли. Він додав, що у другій половині березня такі заходи практично ніколи не відбувалися. В Інституті вивчення війни переконані, що диктатор, ймовірно, прагне натякнути, що силовики в Росії твердо підтримують його п'ятий "президентський термін".
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"Колегію ФСБ спеціально підгадали під "вибори", перенесли, зсунули", – розказав Галлямов.
Раніше такі заходи проходили у січні. Згодом вони почали відбуватися у лютому. Якщо їх і призначали на березень, то лише, можливо, кілька разів. І то – у перші дні місяця.
Було видно, що саме після підбиття підсумків "виборів", щоб ні в кого не виникло ілюзій, що можна попротестувати тощо, потрібен привід погратися жовнами, потрясти шабельки свої. І для цього колегію ФСБ і посунули,
– переконаний російський опозиційний політтехнолог.
Переобрання Путіна на "виборах"
- У Росії 15 – 17 березня відбулися "вибори" президента. За Владіміра Путіна нібито "проголосувало" понад 87% росіян.
- Ці псевдовибори назвали найменш чесними в історії Росії. До такого висновку дійшли російські журналісти.
- В Офісі Президента України відреагували на так звані вибори в Росії. Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк заявив, що в країні-агресорці немає президента. А суб'єкт, на прізвище Путін, не є легітимним.
- Тим часом американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Владімір Путін – лідер терористичної держави. Він зауважив, що диктатор не є лідером законної країни.