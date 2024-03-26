Таку думку 24 Каналу висловив засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін, зауваживши, що той, хто має владу ФСБ у Москві та області – той має владу над всією Росією. Путін же за роки свого правління ні разу не підтвердив роль захисника свого народу від тероризму.

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Прихований конфлікт

Існує давній прихований конфлікт у ФСБ Московського регіону. За словами Осєчкіна, в кожній області в Росії є окреме управління ФСБ і лише в Московському регіоні є "монстр" управління, який керує зразу Москвою та областю.

"УФСБ Москви та Московської області очолює генерал Дорофєєв. Перший замісник директора ФСБ Сергій Корольов і його близький прихильник начальник служби економічної безпеки ФСБ Сергій Алпатов довгий час намагаються "з’їсти" Дорофєєва, щоб посадити свою людину", – зазначив засновник Gulagu.net.

Контроль ФСБ – влада над Росією

Здавалося б, що у ФСБ є певна ієрархія їхнього апарату управління, але саме в Москві та області відбуваються всі найголовніші політичні та фінансові події, тому влада у Москві та області – це влада у всій країні.

"Тут же розташовані Кремль та Ново-Огарьово. Якраз затримання, арешти – це зона відповідальності генерала Дорофєєва. Саме тому Корольов та Алпатов хочуть бачити на посаді начальника ФСБ Москви та області свою людину, щоб під їхнім контролем була вся Росія, їхня монополія по контролю всіх фінансів і політики. ", – прокоментував Осєчкін.

Невдоволення Путіним

ФСБ та силові органи Росії є невдоволені політикою Путіна та його близьким оточенням. Маючи компромати на вищі органи управління Росією, вони прагнуть перерозподілу ресурсів країни на їхню користь.

"Більша частина цих ресурсів належить олігархам Путіну, які разом з ним приватизували собі економіку Росії", – підкреслив засновник Gulagu.net.

За 25 років свого правління Путін, разом з ФСБ, не показав, що може захистити своїх громадян від тероризму. ФСБ своєю наміреною бездіяльністю під час теракту має на меті послабити диктатора.

"Бачимо, що є передумови транзиту влади. Я припускаю, що якщо відбудуться ще теракти, то буде очевидно, що ФСБ "грається" на послаблення Путіна. Він прийшов до влади саме на хвилі боротьби з тероризмом, захисту громадян від терористів, але він забрав у них велику кількість громадянських прав, сконцентрував владу та фінанси у своїх руках, обіцяючи їм стабільність. Але ми бачимо, що її немає. Навіть у Москві, в Московському регіоні ні він, ні його спецслужби не можуть захистити росіян. Якщо відбудеться щось подібне (теракт – 24 Канал), то це буде крах політичної кар’єри Путіна", – розповів Осєчкін.

Важливо! 22 березня у Підмосков'ї відбувся теракт у "Крокус Сіті Холл". Внаслідок цього кількість жертв становить 183 особи. Відповідальність за стрілянину взяла на себе ІДІЛ.

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