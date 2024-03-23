Тим часом у федеральній службі безпеки Росії не припиняють шукати у стрілянині в Підмосков'ї "український слід" і заявили, що підозрювані терористи нібито "мали контакти на українській стороні", передає 24 Канал.

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ФСБ шукає "український слід" у теракті під Москвою

Представники федеральної служби безпеки Росії заявили, що теракт у "Крокусі Холі" нібито був ретельно спланований. Наразі російські правоохоронці ведуть роботу з виявлення всіх обставин, що сталися у Підмосков'ї.

У спецслужбі також повідомили, що, мовляв, зброя, що застосовували терористи, була заздалегідь приготовлена у схованці. Крім того, у ФСБ сказали, що після скоєння теракту злочинці буцімто намагалися втекти, "просуваючись на машині у бік російсько-українського кордону".

У федеральній службі безпеки також цинічно заявили, що, мовляв, після здійснення теракту злочинці мали намір "перейти російсько-український кордон" та начебто "мали відповідні контакти на українській стороні".

Прокоментував заяву про нібито "причетність України до теракту" й голова комітету Державної думи Федеральних зборів Росії Андрєй Картаполов. Він сказав, що якщо інформація про "український слід" у теракті підтвердиться, то "має бути виразна відповідь на поле бою".

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