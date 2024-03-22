Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк наголосив, що всьому винна саме країна-терористка. За його словами, Росія забула, що потрібно слідкувати за внутрішньою ситуацією.

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ГУР про теракт

Андрій Черняк зазначив, що стрілянина у "Крокус Сіті хол" є наслідком діяльності країни-терориста Росії. Він наголосив, що спрямовуючи всі зусилля на окупацію чужих земель, Росія втратила контроль над тим, що відбувається всередині.

За нашими оцінками, це лише початок проявів їхніх так званих "чєловєколюбних скрєпів" в серединісамої Росії. Україна не причетна до цього теракту,

– повідомив Черняк.

Зазначимо, що представник ГУР МО Андрій Юсов також раніше наголошував, що це свідома провокація спецслужб Путіна. Він наголосив, що диктатор з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити.

Реакція Росії

У той самий час росіяни вже кричать про "причетність України". Так, експрезидент Росії Дмітрій Мєдведєв після чергової партії вина почав писати, що якщо буде встановлено, що це "терористи київського режиму", то їх потрібно буде "знищити як терористів".

Усі вони мають бути знайдені та безжально знищені як терористи. Включно з офіційними особами країни, яка вчинила таке злодіяння. "Смерть за смерть",

– погрожував пропагандист.

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