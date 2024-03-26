Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев заявив, що буцімто Україна причетна до теракту в "Крокус Сіті Хол". Подібні звернення продовжують звучати із вуст Путіна та офіційних заяв ФСБ.

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"Звичайно, Україна"

Не дивлячись на те, що після теракту в "Крокус Сіті Хол" відповідальність на себе взяла ІДІЛ, російська влада та пропаганда безупину продовжують стверджувати, що нападники буцімто пов'язані з Україною.

Звичайно, Україна,

– сказав Патрушев, відповідаючи на запитання журналістів про те, хто винен у теракті.

Російські ЗМІ посилаючись на директора ФСБ, поширюють в маси казку про те, що теракт у "Крокусі" буцімто був потрібен західним спецслужбам в Україні.

Представник пресслужби ГУР МО Євген Єрін в етері телемарафону заявив, що подібні заяви – це робота із внутрішньою авдиторією.

"Звинувачення нас, створення образу противника, воно продовжується. За тими лекалами, які були розроблені ще в Радянському союзі. Це продовжує розвиватися, але першочергово це працює на внутрішню аудиторію", – зазначив речник.

Важливо! У Центрі протидії дезінформації зазначили, що цими діями Росія зараз намагається за будь-яку ціну сконструювати "український слід" у теракті у "Крокусі", який сама організувала, і намагається вигадувати зв'язки України з терористами.

Спільні риси із трагедією "Норд-Ост"

У жовтні 2002 року у Москві відбувся теракт під час вистави "Норд-Ост". Тоді чеченські бойовики, очолювані Мовсаром Бараєвим, захопили понад 900 глядачів у Театральному центрі. Після відмови президента Росії Владіміра Путіна вести переговори, спецпідрозділи здійснили штурм. Результатом її було ліквідація бойовиків і загибель понад ста заручників.

Теракт у "Крокус Сіті Холі" у Підмосков'ї викликав серйозні обурення та загострення політичної ситуації в Росії. Ця трагедія нагадала багатьом про подібний інцидент, що стався понад двадцять років тому – теракт "Норд-Ост" у Москві.

По-перше, обидва теракти були спрямовані проти масових заходів культурного характеру, в яких брали участь сотні людей. У "Крокус Сіті Холі" був запланований концерт гурту "Пікнік", тоді як "Норд-Ост" була театральна вистава, в якій брали участь сотні глядачів.

По-друге, обидва теракти були вчинені терористичними організаціями, які взяли на себе відповідальність за події. У "Норд-Ост" це були чеченські бойовики, а в "Крокус Сіті Холі" заяву про відповідальність зробила група, пов'язана з ІДІЛ.

Третій аспект, який об'єднує обидва теракти, це можливість причетності російського уряду або його структур, зокрема ФСБ.