Такое мнение 24 Каналу высказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах, заметив, что Путин растерян. Его сценарий был прописан очень плохо.

Смотрите также "Прорубили окно", – Осечкин разобрал нелепую версию Кремля о виновных в теракте

Сломанный план Путина

Путин пытается полностью обвинить в теракте Украину, чтобы показать, как он "борется против терроризма". По мнению Фараджаллаха, для того, чтобы обвинить новое, вероятное вторжение со стороны Сумской области, или со стороны Харьковской области. Но план российского диктатора был полностью провален.

"Путин в истерике, он растерян. Мы помним, что он говорил, якобы эти "террористы" (украинцы – 24 Канал) открыли "окно" на российско-украинской границе. А интересно, кто тогда открыл это "окно" со стороны российской границы? Сценарий Путина был написан очень плохо, но с появлением ИГИЛа, сторона, которая берет на себя не только ответственность, но и опубликовала видео, таким образом нанесла большой удар Путину. Вот почему он до сих пор отрекается от причастности ИГИЛа к теракту", – прокомментировал главный редактор портала "Украина по-арабски".

Никто не поддерживает Путина

Основные силы ИГИЛа были уничтожены, когда был захват их территорий в Ираке и Сирии. Но, по словам Фараджаллаха, после этого поражения организация размножалась и в нее входят люди, которых объединяет ненависть к любому слову Запада.

"Почему Россию не удовлетворяет этот сценарий? Потому что сама ФСБ способствовала, чтобы ИГИЛ завершил этот теракт. Путинский сценарий был спланирован так, чтобы обвинить в этом Украину. Он видит, что ни одна страна не поддерживает Россию, держит нейтралитет, или же поддерживает Украину. Путин хочет, чтобы эти страны перешли на его сторону, чтобы "повесить" на Украину ярлычки терроризма", – заявил главный редактор портала "Украина по-арабски".

Стандартная пропаганда

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Путин отнюдь не говорил прямым текстом, что начинает войну.

"Первая легенда Путина была о "нацистах", "бандеровцах". Он пытался "продать" этот миф дорого, но он иссяк. Присутствие журналистов со всего мира наоборот увидела, что Украина имеет демократические ценности", – прокомментировал Фараджаллах.

Теракт под Москвой и обвинения Украины