Аналитики предупреждают, что безосновательные обвинения Украины в атаке, которую, очевидно, совершила организация ИГИЛ-К, могут иметь серьезные последствия для России. По словам экспертов, соответствующая позиция Кремля подрывает внутреннюю безопасность и игнорирует реальную угрозу со стороны исламистов.

Смотрите также ИГИЛ уже давно острила мечи, но Путину мерещится Украина: западные СМИ о теракте в "Крокусе"

Кремль игнорирует реальную опасность

Российские ультранационалисты и официальные лица продолжают настаивать на вине Украины, хотя именно ИГИЛ-К, как известно, способна на подобные террористические акты. Мария Захарова, представитель МИД России, обвинила США в оправдании Украины, несмотря на заявления исламистов, которые взяли ответственность за нападение.

Кремль и его ультранационалистические рупоры, похоже, игнорируют явную угрозу внутри собственного государства. Операции организации "Исламское государство" представляют опасность для внутренней безопасности России и ее гражданского населения,

– отмечают в ISW.

Институт изучения войны утверждает, что Кремль предпочитает сосредоточиться на информационном воздействии ложных обвинений Украины, чем на реальной угрозе со стороны радикальных салафитско-джихадистских группировок.

Обратите внимание! Эксперты убеждены: такая стратегия Москвы может привести к внутренним рискам безопасности и жертвам среди гражданского населения России.

Сложные отношения между Россией и исламистами