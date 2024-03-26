Аналітики попереджають, що безпідставні звинувачення України в атаці, яку, вочевидь, скоїла організація ІДІЛ-К, можуть мати серйозні наслідки для Росії. За словами експертів, відповідна позиція Кремля підриває внутрішню безпеку та ігнорує реальну загрозу з боку ісламістів.

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Кремль ігнорує реальну небезпеку

Російські ультранаціоналісти та офіційні особи продовжують наполягати на вині України, хоча саме ІДІЛ-К, як відомо, здатна на подібні терористичні акти. Марія Захарова, представниця МЗС Росії, звинуватила США у виправданні України, попри заяви ісламістів, які взяли відповідальність за напад.

Кремль та його ультранаціоналістичні рупори, схоже, ігнорують явну загрозу всередині власної держави. Операції організації "Ісламська держава" становлять небезпеку для внутрішньої безпеки Росії та її цивільного населення,

– зазначають в ISW.

Інститут вивчення війни стверджує, що Кремль вважає за краще зосередитися на інформаційному впливі неправдивих звинувачень України, ніж на реальній загрозі з боку радикальних салафітсько-джихадистських угруповань.

Зверніть увагу! Експерти переконані: така стратегія Москви може призвести до внутрішніх безпекових ризиків та жертв серед цивільного населення Росії.

Складні відносини між Росією та ісламістами