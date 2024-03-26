Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. К слову, в ГУР МО сообщили, что теракт в Подмосковье – спланированная и сознательная провокация российских спецслужб по указанию Путина.

Обратите внимание Путин заигрался, – политтехнолог предположил, зачем диктатору теракт в "Крокусе"

Мотив ИГИЛ

Теракт в "Крокус Сити" – это совместный проект ИГИЛ и российских спецслужб. Ведь если бы преступление просто сделал ИГИЛ руками парикмахеров, дворников и таксистов таджикского происхождения, то не было бы много разногласий.

На самом деле можно долго перечислять огромный перечень разногласий, однако все они становятся понятны, если этот теракт организован двумя силами, с одной стороны, ИГИЛ, с другой – российскими спецслужбами.

Это уже не первый и не второй случай, когда происходит такая "творческая" дружба между ИГИЛ и российскими спецслужбами. Первый и наиболее известный – взрывы домов в сентябре 1999 года, на волне которых Путин пришел к власти,

– сказал Яковенко.

Доверять заявлениям ИГИЛ не стоит, ведь террористы не самые честные люди на земле, поэтому вполне возможно, что они обещают устроить теракт в России, а устроят в любом другом месте. Хотя в России легче всего, потому что путинский режим создал на территории страны огромную диаспору гастарбайтеров.

Фактически это рабы на территории России, которые находятся в очень униженном состоянии. Среди них много религиозных людей, что является благоприятной средой для насаждения идеи радикального ислама,

– отметил российский оппозиционный журналист.

По его мнению, на территории России есть много возможностей навербовать большое количество людей для создания боевых террористических ячеек. К тому же ИГИЛ имеет много претензий к военному и политическому руководству страны-агрессора.

Прежде всего месть за десятилетнее уничтожение по меньшей мере миллиона граждан Афганистана и уничтожение так называемого исламского государства на территории Сирии.

"Россиянам не дойдет"

Даже если будут обнародованы разведданные и подтвердится, что ИГИЛ сотрудничает с Россией, что без Путина все же здесь не обошлось, и эта правда частично дойдет до российского общества, то вряд ли это хоть как-то повлияет на россиян и их отношение к диктатору.

Факты могут появиться, но донесение информации до широкого круга российского населения – отдельная проблема. Ведь на сегодня основные носители информации и российские медиа принадлежат государству или аффилированным с ним структурам,

– добавил Яковенко.

По-прежнему, будет разговор о том, что якобы заказчик США, а Украина исполнитель. Вопреки всем фактам Путин сделал абсурдное заявление о якобы "украинском следе" в теракте. Затем это подхватила Маргарита Симоньян и сейчас почти во всех российских средствах массовой информации так называемая украинская версия абсолютна.

Задержание подозреваемых в теракте