Путину нужен был этот теракт, чтобы россияне находились под его тотальным контролем. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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"Закручивание гаек"
Борис Тизенгаузен отметил, что США и другие западные страны предупреждали о возможном теракте в России. В СМИ сейчас есть разные версии, что, возможно, теракт мог произойти в другом месте. Однако в любом случае он был бы невозможен без ФСБ и Путина.
В общем Путин уже не впервые устраивает теракты в России. Для Кремля они нужны когда нужно оправдать какую-то военную агрессию, когда нужно привести кого-то к власти, когда должны провести внутренние серьезные изменения.
Поэтому не исключаю, что это закручивание гаек. Не исключаю, что Путин настолько заигрался, что свои же его решили привести в чувства. Но без него это невозможно,
– сказал политтехнолог.
В России могут и дальше происходить какие-то теракты, расстрелы и так далее. Ведь Путин хочет взять россиян под тотальный контроль. Диктатора очень пугала поддержка Бориса Надеждина и Алексея Навального со стороны некоторых россиян. Ведь положение Путина только ослабевает.
Теракт в "Крокусе": последние новости
- Днем 23 марта российские силовики сообщили о задержании мужчин, которые якобы причастны к теракту в "Крокус Сити Холле". Впоследствии в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, якобы они двигались в сторону границы с Украиной, где "для них было подготовлено окно". Сейчас суд арестовал семерых мужчин, подозреваемых в совершении теракта.
- В сеть попали видео и кадры, на которых зафиксированы пытки над задержанными мужчинами, которым инкриминируют массовое убийство людей в ТРЦ под Москвой. Журналисты попросили Дмитрия Пескова ответить, почему вероятные нападающие находятся в таком состоянии. Однако пресс-секретарь Путина отказался от объяснений.
- В Москве выбрали меры пресечения трем сообщникам террористов, которые расстреляли людей в "Крокус Сити Холл". На скамье подсудимых оказались два брата и их отец. Басманный суд в Москве арестовал мужчин до 22 мая.