Путину нужен был этот теракт, чтобы россияне находились под его тотальным контролем. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Закручивание гаек"

Борис Тизенгаузен отметил, что США и другие западные страны предупреждали о возможном теракте в России. В СМИ сейчас есть разные версии, что, возможно, теракт мог произойти в другом месте. Однако в любом случае он был бы невозможен без ФСБ и Путина.

В общем Путин уже не впервые устраивает теракты в России. Для Кремля они нужны когда нужно оправдать какую-то военную агрессию, когда нужно привести кого-то к власти, когда должны провести внутренние серьезные изменения.

Поэтому не исключаю, что это закручивание гаек. Не исключаю, что Путин настолько заигрался, что свои же его решили привести в чувства. Но без него это невозможно,

– сказал политтехнолог.

В России могут и дальше происходить какие-то теракты, расстрелы и так далее. Ведь Путин хочет взять россиян под тотальный контроль. Диктатора очень пугала поддержка Бориса Надеждина и Алексея Навального со стороны некоторых россиян. Ведь положение Путина только ослабевает.

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