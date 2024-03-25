Путіну потрібен був цей теракт, щоб росіяни перебували під його тотальним контролем. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Закручування гайок"

Борис Тизенгаузен зазначив, що США та інші західні країни попереджали про можливий теракт у Росії. У ЗМІ зараз є різні версії, що, можливо, теракт міг відбутися в іншому місці. Однак у будь-якому випадку він був би неможливий без ФСБ та Путіна.

Загалом Путін вже не вперше влаштовує теракти у Росії. Для Кремля вони потрібні коли потрібно виправдати якусь військову агресію, коли потрібно привести когось до влади, коли мають провести внутрішні серйозні зміни.

Тому не виключаю, що це закручування гайок. Не виключаю, що Путін настільки загрався, що свої ж його вирішили привести до почуттів. Але без нього це неможливо,

– сказав політтехнолог.

У Росії можуть і далі відбуватись якісь теракти, розстріли і так далі. Адже Путін хоче взяти росіян під тотальний контроль. Диктатора дуже лякала підтримка Бориса Надєждіна та Олексія Навального з боку деяких росіян. Адже становище Путіна лише слабне.

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