Путіну потрібен був цей теракт, щоб росіяни перебували під його тотальним контролем. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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"Закручування гайок"
Борис Тизенгаузен зазначив, що США та інші західні країни попереджали про можливий теракт у Росії. У ЗМІ зараз є різні версії, що, можливо, теракт міг відбутися в іншому місці. Однак у будь-якому випадку він був би неможливий без ФСБ та Путіна.
Загалом Путін вже не вперше влаштовує теракти у Росії. Для Кремля вони потрібні коли потрібно виправдати якусь військову агресію, коли потрібно привести когось до влади, коли мають провести внутрішні серйозні зміни.
Тому не виключаю, що це закручування гайок. Не виключаю, що Путін настільки загрався, що свої ж його вирішили привести до почуттів. Але без нього це неможливо,
– сказав політтехнолог.
У Росії можуть і далі відбуватись якісь теракти, розстріли і так далі. Адже Путін хоче взяти росіян під тотальний контроль. Диктатора дуже лякала підтримка Бориса Надєждіна та Олексія Навального з боку деяких росіян. Адже становище Путіна лише слабне.
Теракт у "Крокусі": останні новини
- Вдень 23 березня російські силовики повідомили про затримання чоловіків, які нібито причетні до теракту у "Крокус Сіті Холі". Згодом у зверненні до росіян Владімір Путін заявив, нібито вони рухалися у бік кордону з Україною, де "для них було підготовлено вікно". Наразі суд заарештував сімох чоловіків, підозрюваних у скоєнні теракту.
- У мережу потрапили відео та кадри, на яких зафіксовані тортури над затриманими чоловіками, яким інкримінують масове вбивство людей у ТРЦ під Москвою. Журналісти попросили Дмітрія Пєскова відповісти, чому ймовірні нападники перебувають у такому стані. Однак речник Путіна відмовився від пояснень.
- У Москві обрали запобіжні заходи трьом спільникам терористів, які розстріляли людей у "Крокус Сіті Хол". На лаві підсудних опинилися два брати та їхній батько. Басманний суд у Москві заарештував чоловіків до 22 травня.