Вчора у Москві відбулося обрання запобіжних заходів чотирьом підозрюваним у теракті в ТРЦ "Крокус" під Москвою. На знімках із зали суду чітко видно, що кожен із терористів зазнав побоїв і катувань.
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Зберіг "інтригу"
Так, на кадрах із суду помітно, що затримані мають синці, опухлі обличчя, один із них – із забинтованою закривавленою головою, інший – у медичному транспортному візку та із заплющеними очима.
Журналісти попросили Дмітрія Пєскова відповісти, чому ймовірні нападники перебувають у такому стані.
Однак спікер російського диктатора відмовився від пояснень. "Залишаю це питання без відповіді", – сказав він.
Нагадаємо, що раніше російські пабліки поширили відео, на яких російські силовики знущаються із підозрюваних. Так, Рачабалізоду Саїдакрамі Муродалі затримали у лісі. Йому спочатку відрізали шматок правого вуха, а потім змусили його їсти.
До Шамсідіна Фарідуні застосували інший вид тортур. Як свідчать фото із соцмереж, йому до генталій підключили електродоти, по яким проводили струм у 80 вольт. Аби посилити страждання затриманого, його поливали водою.
Теракт у "Крокусі": що відомо
- 22 березня увечері невідомі озброєні чоловіки увірвалися до концертного залу у "Крокус Сіті Хол", що під Москвою. Там люди зібралися на концерт групи "Пікнік".
- Нападники відкрили вогонь по росіянах. Вони добивали поранених людей із автоматів та перерізали їм горло.
- Опісля терористи підпалили будівлю торгівельного центру.
- Наразі відомо про понад 140 загиблих та 180 постраждалих.
- Путін звернувся до своїх громадян лише через добу після теракту. Очільник Кремля заявив, що терористи нібито планували втекти в Україну, на кордоні з якою для них готували "вікно".
- У ГУР назвали теракт під Москвою – спланованою провокацією путінського режиму.
- Слід зазначити, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за масове вбивство у "Крокусі". Інформаційне агентство, пов'язане із ІДІЛ, опублікувало кадри чотирьох нападників і розповіло деталі теракту.