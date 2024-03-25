Гроші, які були виділені для заходів безпеки Московської області не допомагають. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що наступний можливий теракт буде набагато тривалішим.

Дивіться також Цікаво обраний час: чому теракт під Москвою стався одразу після "виборів" Путіна

Повторний теракт

Відповідальність за стрілянину у "Крокус Сіті Холі" взяла на себе ІДІЛ, але Кремль заявляє, що до терористичного акту була причетна Україна. Це буде спонукати терористів "Ісламської держави" вчинити повторний теракт на території Росії.

"Я переконаний, що протягом невеликого періоду часу ми можемо побачити ще один реалізований теракт на території Росії знову від ІДІЛ, де вони чітко скажуть: "А тепер ви повинні повірити, це були саме ми". На підтвердження вони спробують вчинити або аналогічний за кривавістю, або ще більш кривавий терористичний акт", – зауважив Ступак.

Важливо! Станом на 19:58 24 березня внаслідок теракту у Підмосков'ї кількість жертв зросла до 183 особи.

Гроші для захисту об'єктів

На території Росії не вдається захистити великі об’єкти, такі як торговельні центри чи нічні клуби, попри виділення коштів для заходів безпеки. На думку Ступака, не можна виключати той факт, що для об’єктів були використані китайські матеріали для економії грошей, точніше корупції.

"Буквально пів року тому росіяни вихвалялися, що в Московській області було витрачено 14 мільярдів російських рублів на заходи безпеки, щоб область стала одним з найбезпечніших регіонів Росії. Судячи з усього, ці гроші було витрачено або не на ті потреби, або ці терористи змогли обійти всі заходи безпеки", – прокоментував ексспівробітник СБУ.

Теракт у Підмосков’ї: останні новини