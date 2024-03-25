Однак цікаво те, що час для скоєння такого теракту обрали неправильно. Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, зазначивши, що зазвичай подібні теракти влаштовуються перед ухваленням якогось важливого рішення.

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Чому теракт в Росії відбувся одразу після "виборів"

У такий спосіб на громадян тиснуть терором, щоб отримати бажаний результат. Водночас у Росії це відбулося після так званих виборів 15 – 17 березня, де вже "переміг" Владімір Путін.

Те, що це відбулося одразу після "виборів" свідчить мені про те, що "титанік" під назвою Росія зараз буде "човном", який йде під воду. Вони дійсно вирішили, що "гламурний фашизм" закінчився й час переходити до серйозних дій,

– сказав американський депутат.

Водночас Кремль традиційно знайшов у цьому "український слід". Проте увесь цивілізований світ розуміє, коли Росія кричить, що це нібито "зробила Україна", то це свідчить про те, що насправді це саме Росія.

Підпал Рейхстагу Подія сталася 27 лютого 1933 року в Німеччині, коли хтось намагався спеціально підпалити будівлю Рейхстагу, де збирався парламент. Тоді у всьому звинуватили комуністів.



Ця подія вважається важливою, оскільки вона стала приводом для прийняття закону, який обмежував права громадян та дозволив нацистам посилити свою владу в країні. Нацисти використали цей інцидент, щоб зміцнити свою владу та перетворити Німеччину на диктатуру під керівництвом Адольфа Гітлера.



Водночас серед істориків досі не існує одностайності щодо винуватців підпалу Рейхстагу.

Теракт у Підмосков'ї: що відомо